Keluarga + rakan yang disasarkan dalam pemacu rujukan PADI

“Menyelam membolehkan saya meneroka keindahan lautan, dan saya ingin berkongsi dengan pasangan saya, Brady,” kata PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey from the UK, talking about the latihan agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

“Dia membesar terkurung daratan, tanpa laut dalam hidupnya, dan tidak selalu berminat dengan perairan yang lebih sejuk. Tetapi selepas berpindah ke Cornwall, dia mendapati cinta untuk lautan melalui meluncur dan snorkeling.

“Sekarang, mendapatkannya diperakui adalah langkah seterusnya, kerana ia membuka dunia bawah air yang baharu untuk kita terokai bersama. Saya tidak sabar untuk Brady mengalami keajaiban di bawah permukaan sebagai penyelam PADI.”

Duta PADI UK Penyelam Kayleigh Slowey: 'Mendapatkan pensijilan Brady ialah langkah seterusnya.'

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Open Water eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a langganan kepada digital version of PADI’s Scuba Diving majalah.

“PADI melabur besar dalam kempen ini dan kami menggalakkan komuniti penyelam, profesional menyelam dan pusat selam serta pusat peranginan untuk melakukan perkara yang sama,” kata ketua pegawai jenama dan keahlian PADI Worldwide, Valette Wirth.

'Alasan yang dimuliakan'

. latihan agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Program ini menawarkan insentif tambahan kepada profesional PADI untuk menjual lebih banyak kursus dengan memasukkan PADI Cabaran Master Penyelam Skuba dan menawarkan pelajar MSD peluang untuk memenangi lawatan menyelam ke Maldives.

India Black: 'Saya ingin merujuk sesiapa sahaja yang sedikit takut dengan lautan'

"Terdapat banyak sebab berbeza mengapa saya suka menyelam," kata seorang lagi Duta PADI UK, India Hitam. “Saya dapati ia adalah satu cara untuk membina diri saya, berhubung lebih rapat dengan alam semula jadi, memahami dunia bawah air dengan lebih baik, dan ia merupakan latihan kesedaran yang hebat… tetapi sebenarnya, ia adalah alasan yang mulia untuk saya dapat menghabiskan hari di lautan menonton hidupan marin kegemaran saya dan berpura-pura menjadi ikan duyung.

“Saya suka merujuk sesiapa sahaja yang sedikit takut dengan lautan. Saya telah bercakap dengan begitu ramai orang yang telah mengatakan bagaimana menyelam benar-benar mengubah pandangan mereka terhadap air, dan saya fikir ia adalah tempat penyembuhan yang semua orang berhak mendapat akses.

“Saya akan merujuk ibu saya Katie walaupun! Dia agak teragak-agak, tetapi saya fikir ia akan menjadi sangat keren untuk dia mencubanya!” Ketahui lebih lanjut tentang PADI Rujuk kepada kawan kempen.

Juga di Divernet: PADI EMEA: 2 CARA UNTUK MENAMBAH LEBIH BANYAK KEBAIKAN, WANITA DALAM MENYELAM: 'KAMI TELAH MELIHAT PERALIHAN PASURUAN', CABARAN MASTER SCUBA DIVER SEDANG BERLANGSUNG