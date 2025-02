Penyelam meneroka kapal tertua binaan ukiran Nordic 

Senarai Penuh Rancangan Dive dengan Pautan:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANUARI: Boot Düsseldorf (Pertunjukan Bot Antarabangsa)

1-2 FEBRUARI: Duikvaker

21-23 FEBRUARI: Pertunjukan Menyelam Eropah (EUDI)

21-23 FEBRUARI: Rancangan Diving Resort Travel (DRT), Malaysia

1-2 MAC: Pertunjukan Menyelam GO (Pertunjukan Menyelam UK)

15-16 MAC: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28-30 MAC: Pertunjukan Menyelam Mediterranean

4-6 APRIL: Ekspo Menyelam Asia (ADEX)

22-25 MEI: Ekspo Menyelam Thailand (TDEX)

31 MEI – 1 JUN: Pertunjukan Skuba

13-15 JUN: Ekspo Menyelam Antarabangsa Malaysia (MIDE)

6-7 SEPTEMBER: Rancangan ANZ GO Diving

17-19 OKTOBER: Ceramah Terjun

11-14 NOVEMBER: Rancangan DEMA



#scuba #scubadiving #scubadiver



Jadi peminat: https://www.scubadivermag.com/join



PEMBELIAN GEAR: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

LAMAN WEB KAMI



Tapak web: https://www.scubadivermag.com ➡️ Selam Skuba, Fotografi Bawah Air, Petua & Nasihat, Ulasan Peralatan Skuba

Tapak web: https://www.divernet.com ➡️ Berita Skuba, Fotografi Bawah Air, Petua & Nasihat, Laporan Perjalanan

Laman web: https://www.godivingshow.com ➡️ Satu-satunya Pertunjukan Menyelam di United Kingdom

Laman web: https://www.rorkmedia.com ➡️ Untuk pengiklanan dalam jenama kami

-------------------------------------------------- ---------------------------------

IKUTI KAMI MEDIA SOSIAL



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Kami bekerjasama dengan https://www.scuba.com dan https://www.mikesdivestore.com untuk semua keperluan peralatan anda. Pertimbangkan untuk menggunakan pautan ahli gabungan di atas untuk menyokong saluran.



Maklumat dalam video ini tidak bertujuan atau tersirat untuk menjadi pengganti Latihan SCUBA profesional atau cadangan untuk setiap pengeluar. Semua kandungan, termasuk teks, grafik, imej dan maklumat, yang terkandung dalam video ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak menggantikan latihan daripada Pengajar Menyelam yang berkelayakan atau keperluan khusus daripada pengeluar peralatan.

00: Pengenalan 00

01:35 Iklan Scuba.com

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Pertunjukan Menyelam UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Mediterranean

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Pertunjukan Skuba

09:36 TENGAH

10:06 PERGI Menyelam ANZ

11:09 Ceramah Selam

11:58 DEMA