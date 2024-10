A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, seorang penyelam yang berminat dan jurugambar dalam air, telah pergi menyelam di Portreath, hanya kira-kira empat batu dari rumahnya berhampiran Camborne. Menyelamnya pada mulanya mendedahkan sauh, dan penemuan berikutnya telah mendedahkan semakin banyak bangkai kapal, yang dia tidak sabar-sabar untuk mengenal pasti.

Dia terjumpa sekeping gambar yang menunjukkan operasi menyelamat sebuah kapal karam di luar pantai, diambil pada 25 Januari 1895. Ini menunjukkan bahawa bangkai kapal itu berkemungkinan besar adalah kapal pengukus. Escurial.

Edmans berkata dia telah menyelami bangkai kapal pada setiap peluang sejak membuat penemuan itu dalam usaha untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya.

Escurial dan bot penyelamat Hayle FH Harrison (John Charles Burrow / Arkib Negara / Picryl)

. Escurial

. Escurial ialah pengukus skru yang dibina dengan sekunar besi yang telah dibina pada tahun 1879 oleh Alex Stephens dari Rumah Api, Govan, untuk Raeburn dan Verel dari Glasgow. Pada hari ia tenggelam, ia dalam perjalanan dari Cardiff dengan membawa arang batu menuju ke pelabuhan Adriatik Fiume, kini Rijeka di Croatia.

Cuaca berubah dengan cepat, sangat sejuk dan dengan angin kencang, tetapi ia dianggap sebagai kebocoran di dalam bilik enjin yang menyebabkan kapal itu diasaskan. Gambar itu menunjukkan bot penyelamat FH Harrison, yang telah dihantar melalui darat dari Hayle hampir 50 batu jauhnya, masih di atas pasir di Portreath.

Di atas dan di bawah: Pemandangan bangkai kapal Escurial (Rachael Edmans)

Percutian solo penyelam membawa kepada penemuan bangkai kapal Cornish 10

Pasukan penyelamat cuba memasang sistem tali pelampung breeches, tetapi ia gagal sampai ke kapal yang dilanda dan akhirnya anak kapal terpaksa berenang menyelamatkan nyawa mereka, dengan penyelamat membentuk rantai manusia ke laut untuk menarik mereka keluar. Hanya sembilan daripada 20 lelaki terselamat.

Bagaimanapun, penduduk tempatan hari ini seperti tidak menyedari kewujudan kapal karam itu apabila Edmans bertanya sama ada tapak itu pernah diselam. "Lots berkata tidak, ia telah hilang, atau tidak tahu di mana ia akan berada," katanya Divernet.

Bangkai kapal itu terletak di sekitar Gull Rock pada kedalaman 8-9m pada rendah dan 15m pada air pasang, dan boleh tertakluk kepada arus deras, kata Edmans. Ia juga boleh memerlukan permukaan yang panjang berenang keluar dari pantai.

"Saya mula-mula menjumpai sauh secara kebetulan," katanya. “Saya melakukan penyelaman solo kerana rakan saya sakit dan saya tidak mahu melepaskan peluang itu – Portreath berubah secara mendadak dalam masa sehari.”

'Terpegun - dan gugup'

Mengenai mencari bangkai kapal, Edmans berkata: "Saya benar-benar terkejut - dan gugup. Saya sentiasa mempunyai perasaan kehilangan ini, kerana orang mati kerananya. Saya suka berfikir ikan adalah jiwa yang hidup.

“Kapal kapal itu menutupi banyak dasar laut. Saya mengambil beberapa gambar dan video, kemudian saya muncul perlahan-lahan untuk melihat di mana saya berada dan mendapatkan kesan saya. Saya membawa rakan-rakan saya selepas itu untuk menunjukkan kepada mereka, kerana saya boleh mengesan bangkai kapal sekarang menggunakan navigasi semula jadi.”

Penyelam dan obor-obor (Rachael Edmans)

Rachael Edmans biasanya menumpukan pada mengambil gambar hidupan liar, sama ada di bawah air atau bahagian atas

Edmans, yang merupakan seorang Divemaster PADI, berkata: “Saya menyelam dengan sesiapa sahaja, dan telah mendapat ramai kawan yang melakukan perkara yang kita suka bersama.

“Saya tidak kerap menyelam secara solo; Saya kebanyakannya menggunakan kawan. Saya memang mempunyai kelayakan solo tetapi bersama seseorang adalah lebih baik untuk saya. Hanya pada hari itu – saya tidak melepaskan peluang untuk basah!”

