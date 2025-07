Haluan kapal penjelajah WW2 ikonik ditemui di Solomons

Haluan USS New Orleans telah diterbangkan oleh torpedo Jepun di Kepulauan Solomon pada 30 November, 1942 - namun, ditambal dengan kayu kelapa, kapal penjelajah berat itu bukan sahaja berundur ke Amerika Syarikat tetapi terus menyaksikan aksi cemerlang hingga ke akhir Perang Dunia Kedua.

Di mana bahagian 46m ke hadapan kapal itu masih tidak diketahui sehingga beberapa hari lalu, apabila pasukan yang diketuai oleh Robert Ballard dan Ocean Exploration Trustnya menemui dan menangkap imej serpihan ikonik di kedalaman Iron Bottom Sound.

Kejayaan itu berlaku pada 6 Julai apabila pasukan di kapal ekspedisi NOAA Ocean Exploration Nautilus mengerahkan ROV untuk menyiasat tanda yang ditemui semasa operasi pemetaan dasar laut yang dijalankan dari kapal permukaan uncrewed University of New Hampshire DriX.

Anomali itu terlalu kecil untuk menjadi kapal karam namun tidak kelihatan seperti semula jadi. Pasukan itu meluangkan masa empat jam untuk pengimejan lokasi bangkai kapal, yang terletak sedalam 675m. Ahli arkeologi di atas kapal menyertai pakar dari negara pejuang WW2 Amerika Syarikat, Jepun, Australia dan New Zealand untuk meneliti rakaman yang disiarkan secara langsung bersama-sama.

Di antara mereka, mereka dapat membezakan perincian struktur yang mencukupi, sisa cat dan sauh yang diukir dengan perkataan "Navy Yard" untuk membolehkan pengenalan positif dibuat. Turret hadapan yang hilang tidak ditemui dengan bahagian haluan.

17 bintang pertempuran

Dengan 17 bintang pertempuran, the New Orleans (CL/CA-32) ialah salah satu kapal Tentera Laut AS yang paling banyak dihias semasa WW2, dan anak kapalnya antara individu yang paling dihias.

Ketua Tentera Laut AS New Orleanskapal penjelajah kelas adalah 179m panjang. Dilengkapi dengan perisai nipis tetapi dikelaskan sebagai kapal penjelajah berat kerana senapang 8 inci, dia telah dibina di Brooklyn dan dilancarkan pada tahun 1933.

. New Orleans telah pun menyaksikan aksi di pertempuran Laut Karang, Midway dan Solomon Timur apabila, semasa Pertempuran Tassafaronga, dia terserempak dengan laluan torpedo Long Lance Jepun.

Ini meletupkan majalah hadapan dan tangki bahan apinya, mengoyakkan keseluruhan bahagian hadapan. Haluan yang terputus itu berayun di sekeliling sisi pelabuhan, menebuk beberapa lubang di badan kapal sebelum tenggelam di buritan, merosakkan kipas dalam pelabuhan.

Lebih daripada 180 daripada 1,183 anak kapal meninggal dunia kerana kemusnahan ini berlaku. Lelaki lain kekal di pos mereka ketika kapal mula banjir, dan berjaya mengemudi kapal ke pelabuhan Tulagi berdekatan, walaupun tiga lagi mati dalam proses itu.

New Orleans di bawah jaring penyamaran di Tulagi yang sedang menjalani pembaikan lapangan (Tentera Laut AS)

Menggunakan balak pokok kelapa yang terselamat dapat dibuat New Orleans cukup berlaut untuk membolehkan dia belayar - secara terbalik - ke Sydney, Australia. Di sana kipas telah diganti dan busur sementara dipasang sebelum dia belayar, sekali lagi ke belakang, ke Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans di Puget Sound, selepas pembaikan pada tahun 1943 (Tentera Laut AS)

Dengan busur dan turet hadapan yang baharu dipasang, USS New Orleans kembali beraksi pada Oktober 1943 dan menyaksikan aksi di Pulau Wake, Kepulauan Marshall dan Caroline dan Pertempuran Teluk Leyte, serta mengambil bahagian dalam pencerobohan Okinawa dan Filipina.

Dia berada di Teluk Subic apabila permusuhan dihentikan pada tahun 1945, ditamatkan perkhidmatan pada tahun 1947 dan dibatalkan pada tahun 1959.

“Dengan semua hak, kapal ini sepatutnya tenggelam tetapi, disebabkan usaha heroik kawalan kerosakan anak kapalnya, USS New Orleans menjadi salah satu kapal penjelajah AS yang paling teruk rosak dalam Perang Dunia Kedua untuk benar-benar bertahan,” kata Samuel J Cox, pengarah Komando Sejarah & Warisan Tentera Laut AS (NHHC), yang turut menyokong ekspedisi itu.

"Untuk mencari haluan kapal ini adalah peluang untuk mengingati pengorbanan anak kapal yang gagah berani ini, walaupun pada salah satu malam terburuk dalam sejarah Tentera Laut AS," katanya. Ekspedisi Iron Bottom Sound ditetapkan untuk diteruskan sehingga 23 Julai.

Pusat baru maharaja

Bukannya pelawat akan dapat melawat New Orleans tunduk, tetapi ia berlaku begitu Maharaja Penyelam baru sahaja membuka pusat menyelam di Kepulauan Solomon, jadi mereka akan dapat menerokai tapak bangkai kapal yang lebih cetek di Iron Bottom Sound.

Maharaja Divers Honiara melengkapkan kapal hidup yang berpangkalan di Kepulauan Solomon yang telah lama wujud Maharaja Bilikiki, dan menawarkan kemudahan untuk penyelam teknikal.

