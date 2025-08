Penyelam bangkai kapal Mazraani meninggal dunia dalam ekspedisi Atlantik

Penyelam teknikal terkenal AS Joe Mazraani telah meninggal dunia berikutan penyelaman kapal karam Atlantik lebih 300km dari pantai timur laut AS.

Mazraani, 48 dan berpangkalan di New Jersey, sedang menyelam bersama sekumpulan dari botnya Ketekunan pada 29 Julai apabila dia dilaporkan menjalani kecemasan perubatan. Penyelam lain membantunya kembali ke bot dan mencuba langkah menyelamatkan nyawa, tetapi tidak dapat memulihkannya.

Bot itu tiba di New Bedford, Massachusetts awal pagi berikutnya, dan polis negeri dan tempatan serta Pengawal Pantai AS sedang menjalankan siasatan.

“Walaupun kami memilih untuk merahsiakan butirannya, kami pada masa ini tidak mempunyai sebab untuk mengesyaki kesilapan penyelam atau kegagalan peralatan,” kata rakan kongsi Mazraani Jennifer Sellitti bagi pihak syarikat mereka yang berpangkalan di New Jersey Atlantic Wreck Salvage dan Ketekunan. "Semua petunjuk menunjukkan kecemasan perubatan."

Kumpulan itu telah menyelam di pinggir timur Georges Bank, yang terkenal di kalangan penyelam teknikal AS, meneroka kapal karam yang tidak dikenali yang mereka panggil "Pengukus Enjin Besar".

Ekspedisi bangkai kapal

Mazraani terkenal sebagai ahli sejarah maritim serta penjelajah teknikal-menyelam. Dilahirkan di Lubnan, dia telah berhijrah ke Amerika Syarikat ketika berusia 15 tahun dan kemudian menjadi peguam pembelaan jenayah. Dia juga seorang penyelam skuba sejak pertengahan 1990-an, menyelam karam di New York, New Jersey dan Massachusetts pada setiap peluang.

Seorang trimix litar terbuka dan penyelam rebreather, dia juga seorang kapten bot berlesen, dan telah memasang 14m Ketekunan untuk penerokaan bangkai kapal dalam.

Dia telah mengetuai ekspedisi untuk menyelam U-550, bangkai bot U Jerman boleh selam terakhir di Atlantik Utara, dan Andrea Doria serta mengambil bahagian dalam lawatan lain ke bangkai kapal dalam yang ikonik seperti Lusitania dan juga Britannic, di mana dia dikreditkan dengan mencari loceng pada tahun 2019.

Hanya beberapa minggu sebelum kematian Mazraani, the Ketekunan pasukan telah membuat penemuan penting pada kedalaman 70m Andrea Doria, kapal Itali yang tenggelam pada tahun 1956, meneruskan untuk mendapatkan pengulang kompas giro setinggi 1.5m dari kawasan jambatan.

Mazraani telah menemui item terjepit pada terjunan pertama ekspedisi 11-14 Julai, dan ia telah membawa dia dan rakan penyelam Chris Ogden empat kali terjunan bekerja di ruang tertutup untuk mengeluarkan dan menaikkannya.

"Menampilkan artifak ini ke permukaan adalah mustahil tanpa kerja berpasukan dan kecekalan Maz dan Chris," kata Penyelamatan Kapal Karam Atlantik. Para penyelam juga telah menemui lubang angin, seramik yang ringan dan terpelihara dengan baik dalam perjalanan.

'Lebih besar daripada kehidupan'

Ketekunan ekspedisi bangkai kapal telah dicatatkan dalam buku Where Divers Dare: The Hunt For The Last U-Boat oleh Randall Peffer dan Cetek Berbahaya, Mencari Kapal Hantu Cape Cod oleh Peffer dan Eric Takakjian.

Joe Mazraani bersama Jennifer Sellitti (Pejabat Pembela Awam New Jersey)

"Joe Mazraani lebih besar daripada kehidupan," kata Sellitti. "Dia baik, belas kasihan dan pemurah. Seorang mentor dan pelajar, kawan, abang, anak lelaki dan pasangan.

“Sama ada pemotoran menaiki D/V Ketekunan, menyelam ke dalam air yang dalam dan berbahaya, atau membela anak guamnya di mahkamah, Joe menuntut yang terbaik daripada semua orang di sekelilingnya. Kadang-kadang dia menuntutnya dengan kasar - tetapi dia sentiasa menuntut melalui teladan."

"Dia hidup setiap saat sepenuhnya, tanpa kompromi. Dia tidak mahu mati melakukan apa yang dia suka - tiada seorang pun daripada kita melakukannya. Dia mahu bertahan, menjadi tua melakukannya. Tetapi apabila anda tinggal di pinggir, kadang-kadang kelebihan menolak."