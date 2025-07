Penemuan bangkai kapal pemusnah Jepun WW2 menulis semula sejarah

Dalam satu lagi kejayaan sejarah maritim, bangkai kapal pemusnah Tentera Laut Imperial Jepun Teruzuki, yang hilang semasa kempen kejam Guadalcanal WW2, ditemui pada 10 Julai di Iron Bottom Sound oleh pasukan yang diketuai oleh Ocean Exploration Trust di atas kapal penerokaan Nautilus.

Kapal karam itu terletak lebih daripada 800m dalam dari Cape Esperance di pulau Guadalcanal, menggunakan pemetaan lanjutan daripada kenderaan permukaan uncrewed University of New Hampshire. DriX sebelum diterokai oleh ROV Hercules and Atalanta.

IJN Teruzuki (Bulan Bersinar), sebuah Akizukipemusnah kelas, baru tiga bulan dalam perkhidmatan apabila dia menemui ajalnya. Berbekalkan senapang dwiguna 100mm yang berkuasa, kapal 134m itu merupakan kapal terbang baharu Laksamana Muda Raizo Tanaka semasa bekalan "Tokyo Express" miliknya. Dia pada asalnya direka untuk menapis kapal daripada serangan pesawat.

Kapal adik Teruzuki IJN Akizuki (Muzium Maritim Kure)

Pada awal pagi 12 Disember 1942, sebagai IJN Teruzuki sedang melindungi kapal bekalan di luar pantai utara Guadalcanal, bot peronda AS PT-37 and PT-40 memintas konvoi.

Kapal-kapal kecil itu melanda Teruzuki di belakang dengan sepasang torpedo Mk-8, memecahkan kemudinya, melumpuhkan kapal dan membakarnya. Beberapa jam kemudian, satu letupan besar menenggelamkan pemusnah itu.

Sembilan daripada anak kapal terbunuh tetapi 197 telah diselamatkan oleh kapal pemusnah yang mengiringi, manakala 156 lagi dapat berenang ke Guadalcanal.

Pemandangan IJN Teruzuki (Ocean Exploration Trust)

Bangkai itu terletak 800m dalam (Ocean Exploration Trust)

Melantun-menyelam

Selam lantunan awal telah dilakukan untuk memeriksa anomali yang dikenal pasti semasa operasi pemetaan air cetek, sebelum ROV turun untuk meninjau lokasi bangkai dan menangkap imej kapal.

“Rancangan kapal tentera laut Jepun sangat dirahsiakan semasa perang, sehinggakan tiada imej sejarah Teruzuki wujud hari ini," kata Ocean Exploration Trust. "Tinjauan ini adalah kali pertama melihat kapal itu untuk generasi ini."

Para pakar mula-mula mencatatkan haluan yang runtuh dan rata, condong ke pelabuhan. Menara meriam "tembakan hebat" ke hadapan adalah utuh tetapi dilatih ke arah yang salah - ke arah langit - dan lebih jauh ke belakang kebanyakan struktur atas telah jatuh ke satu sisi.

Haluan, condong ke sisinya (Ocean Exploration Trust)

ROV Hercules menyerlahkan menara meriam hadapan menghadap ke langit (Ocean Exploration Trust)

Secara ketara, caj kedalaman yang tidak meletup dilihat di bahagian buritan 18m yang terpisah dan runtuh, yang terletak lebih 200m dari tapak karam utama.

Ini menunjukkan bahawa alat letupan tidak bertanggungjawab untuk meniup buritan, seperti yang difikirkan sebelum ini, tetapi ia telah pecah sama ada akibat serangan torpedo atau ketika kapal itu tenggelam.

ROV Hercules menerangi buritan yang terpisah (Ocean Exploration Trust)

Caj kedalaman pada rel geladak buritan yang utuh (Ocean Exploration Trust)

Pakar Jepun termasuk Dr Jun Kimura dari Universiti Tokai dan Hiroshi Ishii dari Universiti Kyoto dapat mengesahkan identiti bangkai kapal melalui analisis struktur dan korelasi sejarah.

Bunyi Bawah Besi

Iron Bottom Sound ialah pentas untuk lima pertempuran laut utama yang mengakibatkan kehilangan lebih 20,000 nyawa, 111 kapal tentera laut dan 1,450 pesawat antara Ogos dan Disember 1942. Ia dinamakan sempena mayat yang bertaburan di dasar laut, masih ditemui.

Kurang daripada 100 kapal dan pesawat tentera AS, Jepun, Australia dan New Zealand ini telah ditempatkan setakat ini, tetapi semuanya dikira berada dalam kawasan seluas 46 x 74km, sehingga 1,400m dalam.

Penemuan itu adalah sebahagian daripada ekspedisi Arkeologi Maritim Guadalcanal selama 21 hari ke Iron Bottom Sound, disokong oleh NOAA Ocean Exploration, kerajaan Kepulauan Solomon dan institusi dari Jepun, Australia, New Zealand dan Amerika Syarikat.

Teruzuki merupakan bangkai kapal ke-12 yang diterokai semasa ekspedisi itu, yang menyiarkan selamannya secara langsung. Selain daripada penemuan penting busur yang terputus daripada USS New Orleans (selebihnya kapal penjelajah berjaya pulang dengan selamat ke Amerika Syarikat!), dilaporkan baru-baru ini pada Divernet, pasukan itu juga telah meneroka bangkai kapal yang termasuk USS Northampton dan USS Vincennes.

