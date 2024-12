20 minit dengan penyelam bebas terhebat di dunia

Dia telah lama menikmati status itu tetapi baru sekarang ALEXEY MOLCHANOV menjangkau khalayak global yang lebih luas, melalui dokumentari baharu 90 minit Penyelam bebas. Projeknya untuk memecahkan semua lima rekod kedalaman sukan itu pada 2023 memberikan plot-hook yang menarik – tetapi, dengan semua tanggungjawabnya, adakah dia mula bermain dengan lebih selamat? Dia membincangkannya dengan Steve Weinman - serta kemungkinan menambah kedalaman 10m lagi kepada rekod dunia tersebut

Adakah anda seronok menonton Freediver?

“Saya sangat menyukai filem itu. Saya fikir ia menunjukkan suasana yang sangat, sangat baik, ia menunjukkan keindahan sukan itu, beberapa bahaya sukan itu supaya orang ramai memahami perkara yang boleh mereka lakukan jika mereka menjadi penyelam bebas – mereka boleh melakukan pengembaraan, mereka boleh belajar bagaimana untuk kekal tenang dan berehat dengan lebih baik, tetapi ia juga menunjukkan bahawa terdapat beberapa bahaya dan sebab ia adalah sukan berpasukan – harus sentiasa ada seseorang untuk memberikan keselamatan untuk anda apabila anda berada di bawah air.

"Saya fikir ia adalah filem yang sangat baik - saya menyukainya."

Adakah ia gambaran yang tepat tentang hidup anda?

“Saya akan berkata ya, ia adalah gambaran yang tepat tentang hidup saya. Sudah tentu, ia hanya sebahagian daripada hidup saya, tidak ada masa yang cukup dalam satu filem untuk menggambarkan seluruh kehidupan, tetapi pertandingan adalah sebahagian besar dalam hidup saya. Ia tidak menyelam jauh ke dalam bidang kerja saya – semua yang saya lakukan untuk mengembangkan komuniti terjun bebas, yang merupakan sesuatu yang saya lakukan di luar sukan.

“Sukan ini adalah sebahagian besar dalam hidup saya, melancong dan bersaing, tetapi pada masa yang sama, berdasarkan warisan ibu saya [Natalia Molchanova], sistem pendidikannya, kaedah pendidikannya, saya banyak menumpukan pada mengembangkan komuniti terjun bebas, pergerakan.

“Ini agak di luar filem tetapi ia adalah fokus saya, minat saya. Saya suka memastikan bahawa terdapat lebih banyak sekolah profesional di seluruh dunia yang dapat mengajar orang ramai untuk terjun bebas dengan selamat.”

Adakah anda telah menonton filem itu bersama keluarga anda [isteri Elena dan anak lelaki Max]?

“Belum lagi. Saya menontonnya di Los Angeles dan ia adalah kumpulan terjun bebas – kami mempunyai 200 orang untuk datang dan menonton tayangan filem tertutup dan ia hanyalah penyelam bebas dan rakan dari seluruh AS. Ada orang datang dari New York, ada orang datang dari Miami dan kakak saya yang kini berada di London. Ya, ia tersebar dengan baik di seluruh dunia dan saya mengembara sepanjang masa – saya kini berada di Dubai, di mana kami mempunyai komuniti penyelam bebas tempatan yang pernah melihatnya.

“Selain itu, kerana ia dikeluarkan di Amerika sekarang dan haknya tidak ada di seluruh dunia, ramai ahli komuniti masih menunggu untuk filem ini dikeluarkan di bahagian Eropah atau Asia dan lain-lain.”

Saya tertanya-tanya apa yang anak anda akan fikirkan?

Molchanov dan anaknya Max (Paramount Pictures)

“Max, anak saya, dia suka air dan dia berumur empat tahun dalam masa sebulan. Kami berenang bersama dan menyelam bersama. Kadang-kadang dia menonton rakaman pertandingan dan dia akan berkata: 'Saya akan menyelam dengan ayah, saya juga mempunyai topeng' – dia mempunyai topeng dan sirip dan saya menunggu dia menjadi lebih tua supaya kami boleh menyelam lebih jauh bersama, dan saya pasti dia akan menyukainya.”

Adakah anda ingin melihat dia mempunyai kerjaya yang sama seperti yang anda miliki?

“Tidak, saya tidak fikir saya akan mendorongnya untuk mempunyai kerjaya yang sama seperti saya, tidak sama sekali. Apa yang boleh saya lakukan hanyalah menunjukkan kepadanya sukan ini dan mengajarnya supaya dia mempunyai kemahiran. Ini adalah sesuatu yang boleh saya kongsikan dengan baik dan pastikan dia hanya belajar daripadanya dan ia boleh menjadi pengajaran yang boleh dia gunakan untuk mana-mana bidang lain dalam hidupnya pada masa hadapan.

“Pendekatan ibu saya kepada saya ialah dia menunjukkan kepada saya banyak aktiviti berbeza yang boleh saya uji dan dia membenarkan saya memilih apa yang saya suka.

“Pada satu ketika ketika saya berumur 11 atau 12 tahun saya telah berenang sejak saya berumur tiga tahun dan bermain biola sejak saya berumur empat tahun, dan saya melakukan kedua-duanya dengan sangat baik. So my mum cakap tengok, nak sambung apa? Sekarang adalah masa untuk memilih sama ada ia akan menjadi sukan air atau muzik.

"Kemudian saya memilih sukan air, betul, tetapi saya mempunyai contoh ini untuk ibu saya bahawa dia telah membawa saya ke semua kelas ini - dan ia juga kelas catur dan pingpong dan tenis dll dan beberapa seni mempertahankan diri. Jadi anda hanya boleh membenarkan anak anda melakukan semua perkara ini dan memilih untuk mencari minat mereka.

“Jadi saya dapati minat saya dalam terjun bebas tetapi saya tidak tahu apa yang anak saya akan lakukan. Saya hanya akan menunjukkan kepadanya banyak perkara dan biarkan dia membuat keputusan.”

Adakah filem itu membuatkan anda berfikir tentang diri anda secara berbeza dalam apa jua cara?

“Ya, saya rasa melihat diri sendiri dari sisi sentiasa berwawasan. Bagi saya adalah sangat wajar untuk menolak had dan mengambil risiko, dan dalam usaha saya untuk memecahkan lebih banyak rekod dunia kadangkala saya menolak terlalu jauh.

“Dan dapat melihat ini dari sisi dan mendengar cerita mengikut pandangan pengarah, dan bagaimana dia menerangkannya, saya rasa itu sentiasa bernas. Ia seperti saya melihat bagaimana ia kelihatan apabila ia disatukan secara dramatik, gambar ini dan kemudian rakaman dari pemadaman saya. Sama seperti rakaman mudah dari pertandingan, ia tidak begitu dramatik seolah-olah ia dilakukan sekurang-kurangnya dalam ulasan, yang menjadikannya lebih dramatik.

“Ia membuatkan saya berfikir lagi, adakah saya mahu menolak sebanyak itu? Mungkin saya akan cuba untuk menjadi lebih selamat dan tidak memberi tekanan kepada rakan dan keluarga saya dengan penyelaman yang gagal ini! Jadi ia membuatkan saya berfikir tentang itu tetapi saya tidak tahu sama ada ia benar-benar akan mengubah saya. Untuk melakukan rekod dunia yang perlu saya tolak, saya perlu meneroka had saya, belajar daripadanya dan menyesuaikan dengan sewajarnya dengan mencari kelemahan ini.

"Jadi ya, ia menarik dan saya fikir ia membuatkan saya berfikir tentang perkara ini."

Saya sudah tentu mendapat mesej daripada filem itu bahawa anda mula berfikir tentang melembutkan pendekatan anda, dengan memikirkan keluarga, dari segi mungkin lebih mementingkan keselamatan berbanding dahulu. Adakah itu adil?

Alexey Molchanov dalam sut emasnya yang tersendiri (Paramount Pictures)

“Itu adil, ya. Juga kerana anak saya. Semasa saya menyelam dahulu saya tidak terlalu memikirkan tentang bahagian keselamatan. Sudah tentu saya sentiasa berhati-hati dan saya hanya akan mengambil risiko jika saya mempunyai pasukan sokongan yang hebat – medik, penyelam keselamatan dan lain-lain – tetapi apabila anda mempunyai anak, ia adalah satu pemikiran tambahan: OK, adakah saya mahu menolak sekeras-kerasnya atau saya pasti saya akan bertahan selaman ini dan kembali dengan selamat?

“Jadi sudah tentu dalam beberapa tahun kebelakangan ini saya mula berfikir tentang terjunan secara berbeza, dan ia sukar. Saya mempunyai beberapa rakan yang berhenti bersaing dan mereka tidak dapat menggunakan idea ini bahawa apabila mereka mempunyai anak, bagaimana mereka terus mempertaruhkan nyawa mereka?

“Dan dalam terjun bebas, jika anda menyelam tidak ke had ia selamat, ia adalah sukan yang selamat dengan pasukan keselamatan yang sesuai di sekeliling anda, tetapi apabila anda mengejar rekod dunia maka ia sedikit lebih berisiko. Jadi secara amnya saya akan mengatakan bahawa ya, saya lebih berhati-hati sekarang dan tetapi saya tidak akan mengatakan ia membuatkan saya takut untuk mengejar rekod dunia – saya masih merasakan keinginan ini dalam diri saya untuk melakukannya.”

Adakah masih rekod CNF [Constant Weight No Fins] yang benar-benar bertaraf – anda perlu memecahkan rekod 102m William Trubridge?

“Yang pasti, rekod CNF ada di luar sana dan sejak kami menamatkan dokumentari saya sentiasa mengusahakan teknik itu. Saya pasti saya akan dapat melakukan rekod ini dalam masa yang akan datang, katakanlah, enam bulan. Saya sudah bersedia dan sebaik sahaja musim baharu bermula tahun depan, Mac/April depan, saya akan mengejar rekod ini.”

Jadi anda masih berharap pada satu ketika untuk memegang semua lima rekod kedalaman pada satu masa?

“Saya rasa perkara utama filem itu, untuk memegang kesemua lima rekod dalam satu tahun, adalah terutamanya kerana saya tidak dibenarkan bertanding pada 2022 [sebagai warga Rusia, kerana pencerobohan negara ke atas Ukraine] dan kemudian saya kembali ke pertandingan pada tahun 2023 dan matlamatnya adalah untuk mendapatkan kembali rekod dunia yang saya telah kalah kerana saya tidak bertanding. Itulah sebabnya idea ini untuk mendapatkan semua rekod pada masa yang sama

“Secara umum, saya fikir untuk musim-musim seterusnya saya tidak begitu berminat dengan kelima-lima rekod pada masa yang sama – ia adalah bagus dan saya akan cuba melakukannya, tetapi saya fikir walaupun mendapat rekod tunggal, seperti mendapatkan No itu. Rekod Fins dalam satu musim dan mungkin rekod lain dalam disiplin lain - satu atau dua rekod dunia dalam satu musim adalah banyak. Lima rekod dunia dalam setahun, ia sangat sengit.

“Dokumentari ini, ia sangat mengembara, begitu banyak pertandingan. Saya rasa untuk saya merasakan bahawa saya sedang mengimbangi usaha saya antara sukan tetapi juga berkembang dalam komuniti, saya suka melakukan lebih sedikit rekod dunia. Lima rekod ini agak banyak usaha dan saya fikir pada musim depan saya akan mendekatinya dengan cara yang lebih seimbang dan cuba melakukan beberapa sahaja.

Tetapi ia adalah sudut yang sangat kemas untuk digunakan untuk tujuan filem itu. Bercakap tentang tidak dapat bertanding pada tahun 2022, saya tertanya-tanya bagaimana rasanya bertanding di bawah bendera neutral pada tahun 2023? Adakah itu mengganggu anda dalam apa jua cara?

“Freeliving adalah sukan yang sangat individu, ia kurang mengenai berpasukan dan lebih kepada individu, jadi ia berasa baik kerana kami semua bertanding sebagai individu dan komuniti adalah hebat dan menyokong. Ia bukanlah sesuatu yang benar-benar terasa sukar atau terlalu negatif, jadi saya fikir dengan sokongan masyarakat itu tidak mengapa.”

Ia mungkin kelihatan kepada seseorang yang menonton Freediver yang mungkin tidak biasa dengan sukan itu, walaupun anda dikelilingi oleh orang ramai, ia boleh menjadi kehidupan yang sunyi atau terpencil. Adakah anda fikir itu adil?

“Saya akan mengatakan bahawa apabila anda mengejar rekod itu, ia adalah komuniti kecil. Terdapat komuniti besar penyelam bebas yang menikmatinya sebagai sukan, sebagai aktiviti gaya hidup untuk pengembaraan, untuk menikmati air, tetapi walaupun terdapat hanya sekumpulan kecil orang yang mahukan rekod itu, ia masih merupakan komuniti yang sangat mesra, dan saya rasa banyak sokongan.

"Saya tidak akan mengatakan bahawa saya berasa keseorangan atau bersendirian - saya akan mengatakan bahawa dalam pertandingan dengan semua rakan penyelam bebas saya ia berasa seperti sebuah keluarga."

Adakah anda bergaul dengan baik dengan Michael John Warren, pengarah Freediver?

“Ya, saya mempunyai perbualan yang hebat dengannya dan saya fikir dari awal lagi ia adalah chemistry yang baik dan kami dapat membincangkan secara terbuka apa sahaja mengenai filem itu. Saya dapat menyumbang idea saya dan saya fikir ia adalah satu proses yang sangat bagus dan bekerjasama. Jadi kami mempunyai hubungan yang baik semasa filem dan sekarang selepas filem kami berhubung, jadi ya!”

Apakah filem terjun bebas kegemaran peribadi anda – atau mungkin filem ini?

“Sehingga kini filem freediving utama masih ada Biru Besar oleh Luc Besson, dan ia dari 1988 tetapi ia dilakukan dengan sangat baik, ia cantik, sinematografinya menakjubkan. Malah sekarang, jika anda menontonnya ia adalah sesuatu yang memberi anda cerapan tentang terjun bebas ini.

Freediver (Gambar Paramount)

“Saya rasa salah satu momen terbaik dalam filem ini ialah apabila wira utama Jacques Mayol (lakonan Jean-Marc Barr) sedang berjalan untuk melakukan penyelaman dan kamera sedang merakam bergerak ke belakang. Anda boleh melihat bagaimana penyelam bebas ini menghampiri platform tempat dia akan melakukan penyelaman dan bagaimana dia sudah berada dalam zon meditasi ini. Jadi pukulan ini unik, saya rasa tiada orang lain yang dapat menunjukkan keadaan dalaman penyelam bebas menghampiri terjunan.

“Ia hanya satu pukulan yang menakjubkan. Saya menontonnya baru-baru ini beberapa bulan lalu - Biru Besar sudah pasti ia dan saya rasa sudah tiba masanya untuk membuat filem cereka filem yang lain tidak lama lagi!”

Adakah anda ingin terlibat dengan itu?

"Saya ingin terlibat dalam filem cereka seterusnya pastinya, ya."

Bagaimanakah anda melihat masa depan anda sendiri melangkaui persaingan – sebagai seorang pengajar?

“Sekarang saya melakukan beberapa perkara secara selari. Terjun bebas berdaya saing adalah sebahagian besar daripada tumpuan saya sekarang tetapi juga dari segi kerja, saya menumpukan pada mengembangkan komuniti dengan syarikat saya Molchanovs, berdasarkan metodologi dan falsafah ibu saya dan alat latihan untuk melatih penyelam bebas. Kami melatih profesional supaya lebih ramai pengajar dan lebih banyak sekolah di seluruh dunia.

“Jadi mengembangkan komuniti bagi saya adalah sangat bermakna dan saya mahu memastikan terdapat lebih banyak tempat di seluruh dunia di mana anda boleh belajar terjun bebas dengan selamat. Itu tumpuan saya sekarang. Saya pasti kami akan melakukannya selama bertahun-tahun dan menyumbang kepada sukan di pelbagai peringkat dan juga menganjurkan acara, jadi saya fikir pengeluaran kandungan, mungkin membuat ulasan dan melakukan beberapa projek dalam bidang terjun bebas ini adalah sesuatu yang saya saya berminat.

“Dokumentari masa depan mungkin mengenai sukan kompetitif tetapi juga boleh merangkumi aspek alam sekitar sukan – bagaimana penyelam bebas boleh menyumbang untuk menyelesaikan masalah alam sekitar, membantu dengan pembersihan, pemerhatian haiwan dan lain-lain. Terdapat banyak perkara yang perlu dilakukan dalam terjun bebas dan saya fikir menjadi dalam peranan penerbit pada masa hadapan, itu sesuatu yang saya minati.

Akhir sekali, adakah anda fikir terdapat kemungkinan kejayaan fisiologi yang boleh membolehkan penyelam bebas pergi dengan lebih mendalam pada masa hadapan?

“Saya dapat melihat bahawa saya akan dapat melakukan terjunan yang lebih dalam – katakan, saya boleh memahami cara melakukan terjunan 10m lebih dalam. Saya perlu bersedia, malah seperti meluangkan masa beberapa bulan lagi untuk persediaan untuk rekod, dan mungkin hanya tinggal di tempat di mana kedalaman boleh diakses dengan lebih baik. Ia tidak mudah, saya akan mengambil masa beberapa tahun, mungkin beberapa tahun, mungkin lima tahun, tetapi saya boleh melihat 10m itu.

"Dan kemudian setiap kali kita menolak had, saya mempunyai perasaan ini: Bolehkah saya menolak lebih sedikit atau tidak? Rekod No Fins ini wujud selama tujuh atau lapan tahun dan ia tidak dipertingkatkan jadi ia menunjukkan bahawa, OK, tanpa sirip ia adalah sangat sukar – kita mungkin boleh meningkat dengan 2m, dengan 3m tetapi 10m kedengaran gila.

"Tetapi dengan monofin, dengan bi-fins, saya dapat melihat ini - dan saya tahu kita akan pergi lebih dalam."

Rekod kedalaman dunia AIDA semasa Alexey Molchanov: Berat Boleh Ubah (VWT) 156m (28 Mac, 2024) Berat Malar (CWT) 136m (29 September, 2023) Dua Sirip Berat Malar (CWTB) 125m (10 September, 2024) Mendiang Natalia Molchanova telah memegang rekod dunia apnea statik selama 9 minit 2 saat selama 11 tahun yang lalu. Alexey Molchanov telah mencipta 33 AIDA dan CMAS dan 1 rekod dunia Guinness dan memenangi 34 gabungan pingat emas, perak dan gangsa individu dan berpasukan pada acara kejohanan dunia.

