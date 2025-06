Terikat untuk menyelam Kepulauan Vitu

at

at 8: 44 am

PIERRE CONSTANT melawat rangkaian pulau gunung berapi di Papua New Guinea di atas kapal FeBrina yang telah lama wujud untuk menyelam yang sangat tidak tercemar. Dia mengambil gambar-gambar itu

Saya pertama kali bertemu dengan Alan 35 tahun yang lalu di bar eksotik Hotel Kavieng di Kavieng, New Ireland, dan kami berbual rancak sambil menikmati beberapa minuman.

Hari ini, saya menaiki bot yang dia adalah pemilik dan kapten, yang FeBrina. Dia hampir 68 tahun dan, dalam baju marlin berwarna-warni, kelihatan telah berlipat ganda dalam lilitan! Dia ingat saya sebagai orang Perancis yang menubuhkan pusat menyelam di Manus di Pulau Admiralty terpencil di barat laut jauh negara itu. Itu adalah suku abad yang lalu.

FeBrina di Walindi

Bermula dari Walindi di Teluk Kimbe di wilayah wilayah New Britain Barat, pelayaran menyelam selama sembilan hari menuju ke Vitu (aka Witu) Kepulauan di Laut Bismarck. Penumpang adalah gabungan kosmopolitan empat warga Australia, tiga warga Amerika, seorang bekas marin Belanda dan saya.

Krew dari PNG termasuk Francis, jurutera; ketua tukang masak dan pengajar menyelam Josie bersama tiga pembantunya, jurupandu terjun Lucas, Michael dan Freddy; dan geladak Vincent, yang menyarung dek dengan teliti sepanjang hari!

Dibina di Australia pada tahun 1973, FeBrina adalah 25m panjang dan mempunyai tujuh kabin yang boleh memuatkan sehingga 10 penumpang. Kapten Australia Alan Raabe membelinya pada tahun 1990.

Kapten Alan Raabe

Stesen menyelam

Ruang rehat dek

Tujuh hari menyelam dengan 4-5 kali selam sehari dirancang - tiga kali selam pada waktu pagi, satu pada sebelah petang dan satu selam malam. Para penumpang tiba dari Port Moresby dengan Air Niugini, yang jadual penerbangannya telah berubah sekurang-kurangnya tiga kali dalam beberapa bulan lalu.

Malam pertama dihabiskan dengan berlabuh di dok di Walindi. Enjin meraung hidup pada pukul 5 pagi, dan saya bangun dari katil untuk menyelam pertama pada pukul 6.30. Nitrox boleh didapati sebagai pakej untuk semua penyelaman.

Dahulunya dipanggil Kepulauan Perancis, meliputi 96 km persegi, Kepulauan Vitu gunung berapi terletak di barat laut Teluk Kimbe. Empat pulau besar itu ialah Garove (Big Vitu), Unea, Mundua (Ningau) dan Nareoa (Naragé).

Pulau terakhir adalah sisa letusan yang berlaku sekitar 1892 dan mencipta gelombang tsunami setinggi 100m yang memusnahkan semua kecuali dua orang yang tinggal di Ningau berdekatan.

Daripada semua pulau PNG, New Britain adalah yang paling aktif secara gunung berapi. Dengan panjang 520km dan lebar 146km, ia adalah pulau terbesar di Kepulauan Bismarck. Rantaian 27 gunung berapinya membentang panjang tetapi terutamanya di sepanjang pantai utara (sekitar Rabaul) di timur dan di sepanjang Semenanjung Willaumez (sekitar Kimbe) di barat.

Orang asli New Britain terbahagi kepada dua kumpulan utama: orang Papua, yang telah berada di sana selama berpuluh-puluh ribu tahun, dan Austronesia, yang tiba 3,000 tahun yang lalu. Sekurang-kurangnya 50 bahasa berbeza dituturkan di pulau itu.

Terumbu Inglis

Jurutera Francis

Menyelam pertama adalah di gunung laut di Teluk Kimbe. Keterlihatan bagus, dan kehidupan ikan OK tetapi pelunturan karang sangat jelas dalam suhu air yang tinggi melebihi 31°C. Bahagian atas terumbu pada 11m turun ke 28m dan seterusnya.

Anemon yang diluntur, Inglis Shoal

Kami melihat jerung putih kecil, kumpulan ikan unicorn yang anggun (Naso hexacanthus), Vlaming unicorn (Naso vlamingii), ikan bedah, kerapu karang dan ikan kakap hitam (Macolor niger), dengan span oren berbentuk telinga yang besar menambahkan sentuhan warna terang pada pemandangan. Anemon putih dengan anemonefish sigung merah jambu (Amphiprion perideraion) adalah menggembirakan.

Joelle's Reef, dinamakan sempena anak perempuan Alan, adalah gunung laut lain dengan air jernih, dan tiada sebarang arus.

Vlaming unicornfish, Joelle's Reef

Sekolah kecil bicu mata besar (Caranx sexfasciatus) berlegar di atas terumbu. Ikan kerapu barramundi (Cromileptes altivelis), ikan bedah topeng kuning (Acanthurius dusumieri), beberapa ikan kelawar Teira (Platax teira), awan ikan rama-rama piramid (Hemitaurichthys polylepis) dan beberapa kerapu karang sirip tinggi bersaiz besar (Plectropomus oligacanthus) adalah sorotan hari ini.

Span oren besar dan penyelam, Anne Sophie's Reef

Pelari pelangi di Anne Sophie's Reef

Selepas menyelam ketiga di Anne-Sophie's Reef, kami bertolak pada tengah hari ke Kepulauan Vitu. Penyeberangan laut terbuka itu dijangka mengambil masa tujuh jam.

Kon sempurna gunung berapi Mt Wangore menjulang setinggi 1,155m ke kanan dalam cahaya matahari yang hangat. Sebaik sahaja kita menggandakan Cape Hollmann, hujung utara Semenanjung Willaumez, laut menjadi bergelora. Makan malam adalah urusan yang gelisah, dan beberapa tetamu hilang dengan pantas ke kabin mereka.

Gunung Wangore setinggi 1.155m

FeBrina berlabuh di teluk yang dilindungi di selatan Pulau Garove, dan akhirnya semua orang menikmati tidur yang lena. Garove, atau Big Vitu, adalah yang terbesar di Kepulauan Vitu dan luar biasa untuk kaldera dalamannya. Ini dipecahkan di sebelah selatan, membolehkan air laut membanjiri kawah yang mungkin sepanjang 3km.

Selepas diduduki oleh Jerman sebelum WW1, Kepulauan Vitu telah diperoleh oleh kumpulan perdagangan Burns Philp untuk perladangan. Sepanjang WW2 mereka diduduki oleh Jepun. Pada tahun 1952, sebuah misi Katolik telah ditubuhkan di dalam kaldera besar Vitu.

Berlepas untuk menyelam

Awal pagi, langit mendung dan hujan turun sedikit. Dua penyelaman pertama kami adalah di Vitu Reef, di luar pantai barat Garove. Selam dinding yang agak gelap mendedahkan beberapa ikan selain kumpulan fusilier biru dan kuning (Caesio teres) menembak lurus ke atas sepanjang dinding.

Menyelam awal pagi di drop-off, Vitu Reef

Corallimorpharian, Vitu Reef

Sekolah fusilier biru dan kuning, Vitu Reef

Saya terjumpa beberapa oren-sirip ikan anemone dengan ekor putih (Amphiprion chrysopterus). Berenang di sekitar titik perkara menjadi lebih hidup dengan sekumpulan ikan tengah malam (Macolor macularis), bicu sirip biru, ikan merah, beberapa bicu gergasi (Caranx ignobilis) dan awan ikan rama-rama piramid (Hemitaurichthys polylepis).

Matahari terbit akhirnya apabila bot bergerak ke timur ke Pelabuhan Vitu untuk berlabuh. Selam tengah hari dirancang di atas pasir hitam gunung berapi.

Teluk Wirey

Selam kotoran, Teluk Wirey

Selam kotoran membolehkan saya melihat udang maharaja (Periclimenes imperator) sedang bekerja dengan gamat ikan pasir (Holothuria scabra). Keluar dari lubangnya, seekor belut reben biru yang ingin tahu (Rhinomuraena quaesita) nampak leka dengan niat makro jurugambar ini.

Udang maharaja pada gamat ikan pasir, Teluk Wirey

Belut reben biru, Teluk Wirey

Ikan anemone spinecheek, Teluk Wirey

Karang pasu yang cantik (Turbinaria peltata) menjadi tuan rumah koleksi ikan kakap juvana bergaris biru (Lutjanus kasmira). Span tong menegak sangat mengagumkan, dan corallimorpharians menarik perhatian saya. Mencari makan secara agresif ke dalam pasir, sinar sengat besar mengangkat awan kelodak kelabu dan, pada pendekatan saya, bertukar menjadi penerbangan panik.

Penyelam meninggalkan air, Pelabuhan Vitu

Pantai Wirey Bay

Menyelam malam di Wirey Bay bukanlah sesuatu yang menarik, tetapi saya dapati banyak ketam hermit, sinar tompok biru yang malu dan ikan lembu tanduk panjang (Lactoria cornuta) tertarik dengan lampu suluh saya untuk syot makro. Kerang vomer (Strombus vomer) meluncur di dalam lumpur di bawah bot, memeriksa saya secara lucu dengan matanya yang bergerak.

Ikan kambing berjeragat juvana dilihat semasa menyelam malam Wirey Bay

Ikan lembu Longhorn, Teluk Wirey

Keong Vomer, Teluk Wirey

Pulau Ningau adalah sebahagian daripada Kepulauan Mundua di barat laut. Alan merancang untuk menyelam Goru's Arches, sebuah terumbu luar pesisir terpencil, tetapi penduduk pulau itu terus terang meminta bayaran sebanyak satu juta kinas (£261,000) untuk menggunakan tapak! Kegilaan.

Akhirnya, Josie memberitahu kami bahawa kami akan menyelam Tombol Dicky ke barat Vitu Reef. Ikan di sana membiak: kumpulan ikan pencetus lautan (Canthidermis maculata), sekolah fusilier, bicu sirip biru dan gergasi, bicu hitam (Caranx luubris) sekali-sekala, dan tuna gigi anjing (Gymnosarda unicolor).

Fusiler biru dan kuning di Dicky's Knob

Jack gergasi

Bicu sirip biru

Di sekitar gunung laut saya dikejutkan dengan sekumpulan pelari pelangi. Gorgonians dan karang cambuk merah kelihatan baik dan kubahnya berkarpet dengan anemone, dengan beberapa span berduri sfera (Oceanapia sp).

Pada awal pagi, Terumbu Ningau adalah selam dinding di saluran di mana arus deras datang dari utara. Turun sehingga 28m secara tiba-tiba, saya terjumpa empat ikan kakap yang hebat (Symphorichthys spilurus), salah satu spesies kegemaran saya.

Ikan kakap layar, Ningau Reef

Semasa saya berputar untuk menghadapi arus, seekor jerung terumbu kelabu mengezum masuk ke arah saya secara tiba-tiba. Saya berjaya membingkainya dengan betul, yang bertuah kerana ia akan menjadi satu-satunya pertemuan jerung saya dalam pelayaran.

Jerung terumbu kelabu pada 25m, Ningau Reef

FeBrina bergerak ke saluran kaldera Garove sedalam 200m semasa kami makan tengah hari, dan berlabuh di belakang Pulau Peel yang kecil. Tumbuhannya subur dan menghijau, dengan pokok pandan dan kelapa.

Pembentukan awan di sebelah Pulau Garove

Ikan lumba-lumba pemintal semasa matahari terbit, Pulau Garove

Gereja Katolik bersinar putih di bawah matahari tengah hari di semenanjung yang menonjol ke barat. Beberapa gadis muda dan kanak-kanak datang untuk berdagang buah-buahan dan sayur-sayuran dalam sampan cadik mereka, juga membawa bunga kemboja merah jambu sebagai persembahan.

Kanak-kanak datang untuk berniaga buah-buahan dan sayur-sayuran di dalam sampan mereka, Garove Is

Kanu dari bawah

Pulau Kupas

Selam lumpur petang, di dasar berkelodak gunung berapi, purata kedalaman 15m dan menampilkan tunggul pokok tua yang telah tumbang berhampiran pantai dan banyak span tong, sama ada dalam bentuk bulat atau tinggi dan fusiform.

Pulau Peel, di dalam kawah Pulau Garove

Tunggul pokok ke biru, Pulau Peel

Tryon's risbecia nudibranchs, Pulau Peel

Kami menemui beberapa cabang risbecia nudibranch Tryon (Risbecia tryoni), berwarna krim dengan bintik biru gelap dan aura putih serta ikat pinggang biru. Terdapat juga Phyllidia coelestis and pustulosa, hitam dengan jerawat putih, dan gugusan karang daisy (Alveopora gigas) membentuk timbunan yang mudah dilihat berhampiran dengan pantai.

Tiram zigzag dan karang Porites, Pulau Peel

Karang daisy

Span kuning di kawah

Langsir span kuning-oren berdiri tegak di bawah cenuram kecil, tempat yang baik untuk mengambil gambar suasana semasa pancaran matahari menembusi.

Span tong bujur

Pada penyelaman seterusnya, saya menemui bangkai kapal nelayan tua yang berkarat, timbunan seperti otak bulat Euphyllia parancora karang dan gamat putih yang jarang ditemui dengan pancang kecil dan tompok hitam dibulatkan dalam lingkaran putih yang tidak pernah saya lihat sebelum ini.

Kapal nelayan karam

Busut karang bunga, Pulau Peel

Sebelah timur Pulau Garove mempunyai apa yang saya anggap sebagai terumbu karang terbaik di Kepulauan Vitu dan mungkin merupakan rahsia terbaik Alan. Dia memeriksa saya selepas itu dengan pandangan yang licik dan bertanya: "Bagaimana perasaan anda tentang menyelam itu?"

Lama Shoal

Di seberang Tanjung Watuwabuna, dan luar pesisir dari pelabuhan dengan nama yang sama, terumbu karang ini hampir tidak mempunyai arus. Ia hanya selepas matahari terbit dan kami menggunakan obor untuk meneroka dinding.

Saya menghadapi masalah dengan kamera bawah air saya. Kanta zum dan juga pengatup membeku tanpa amaran, dan saya bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Kembali ke dalam kabin kamera kelihatan berfungsi, tetapi kemudian ia berlaku lagi.

Saya mempertimbangkan untuk menyembur WD40 dalam tetingkap butang perumah dan, secara ajaib, itu isu diselesaikan. Saya meneruskan penggambaran tanpa insiden pada selam seterusnya – dengan sekumpulan ikan kelawar Teira (Platax teira), unicorn yang anggun, pelari pelangi, sekolah ikan ikan hitam, awan ikan pencetus lautan, bicu mata besar, ikan paddletail (Lutjanus gibbus) dan kerapu karang sirip tinggi.

Ikan kelawar Teira di Lama Shoal

Kerapu karang

Bermata besar jek

Malah terdapat sekumpulan besar barracuda sirip hitam (Sphyraena qenie) berpusing menjadi biru – ia adalah syurga jurugambar.

Barracuda sirip hitam, Lama Shoal

Ikan kakap hitam

Maharaja sirip kuning

Puffer peta

Barney's Reef

Karang Dendronephthya, Barney's Reef

Ini adalah senario yang sama pada keesokan harinya, dengan beberapa kali selam di terumbu berbentuk segi empat ini di sebelah utara Lama Shoal, dengan dinding di semua sisi, hingga 45m di atas pasir.

Sekolah bicu mata besar, ikan merah (Lutjanus bohar), ikan kakap hitam dan tengah malam bergaul bersama dan sekumpulan pemain drum sirip panjang (Kyphosus vaigensis) boleh dilihat di tepi drop-off.

ikan merah

Sekolah pemain dram longfin

Span oren besar di dinding di Barney's Reef

Di atas terumbu, sekumpulan bibir manis pepenjuru (Plectorhinchus lineatus) awasi saya semasa saya membuat pendekatan secara sembunyi-sembunyi. Kromodoris Kunie yang mengagumkan (Chromodoris kuniei), dan ketam orang utan (Oncinopus sp) in bubble coral complete my foto sesi yang sangat indah - penyelaman yang sangat baik!

Bibir manis pepenjuru

Kromodoris Kunie

Ketam orang utan dalam karang buih, Barney's Reef

Anemon dan span, Barney's Reef

Mimik ikan bedah

Minggu menyelam semakin hampir ke penghujungnya apabila, pada tengah hari, Kapten Alan memutuskan untuk kembali ke Teluk Kimbe. Kami akan melakukan penyelaman terakhir kami pada hari berikutnya. Pukul 9 malam FeBrina menjatuhkan sauh di teluk yang dilindungi di pantai timur laut Semenanjung Willaumez.

Bangun pada pukul 5.15, saya memeriksa tangki dan peralatan saya di stesen menyelam. Di luar gelap dan gerimis. Sekawan burung kecil yang menyerupai petrol ribut terbang mengelilingi bot. Lucas yang ceria memberitahu saya bahawa kita sedang menyelam kapal terbang Jepun pagi ini.

Penyelam-panduan Lucas

Sifar Jepun

Penyelam di kapal karam Jepun Zero

Dari hujung ekor

Pandangan hadapan dengan prop

Terletak di teluk terlindung di kaki Mt Wangore, sebuah pesawat ikonik yang ditemui pada tahun 2000 oleh nelayan tempatan terletak di atas dasar kelodak coklat yang tidak menentu pada ketinggian 15-17m.

Dihasilkan pada Ogos 1942, pesawat pejuang Zero Jepun adalah sebahagian daripada Airgroup 204, yang meninggalkan Rabaul pada 27 Disember, 1943, ketika Divisyen Marin Pertama AS turun di Cape Gloucester di hujung barat daya New Britain.

Kerana masalah teknikal, juruterbang Tomi Haru Honda mendarat di perairan cetek berhampiran semenanjung Willaumez. Sifar tidak mempunyai sebarang tanda tetapi kekal utuh.

Span bertatah kelabu membalut fiuslaj seperti kain kafan. Berdiri tegak, salah satu bilah kipas membawa span merah yang mudah dilihat, dengan tiga gugusan karang buih di pangkalannya.

Kipas Zero dengan span merah dan karang buih

Freddie menunjukkan mesingan di sebelah kiri sayap

Anemon putih yang menarik lengkap dengan anemonefish skunk merah jambu telah menjadi rumahnya di belakang kokpit terbuka. Freddie menunjukkan mesingan di hujung sebelah kiri sayap sebagai sweetlips dicat (Diagramma pictum) menyelinap, ingin tahu tentang pelawat hari itu.

Kesimpulan

Hari Deco – Pierre di kawah gunung berapi Mt Garbuna

Burung kakak tua Eclectus betina di hutan Mt Garbuna

Dua enggang Blyth

Pemanasan global dan suhu air yang tinggi telah menjejaskan Teluk Kimbe yang tertutup lebih daripada Kepulauan Vitu, yang terbuka ke Laut Bismarck, dan beberapa batu karang keras telah terjejas dengan ketara.

Walau bagaimanapun, ini tidak benar untuk semua spesies, dan karang lembut, cambuk dan merah kekal menakjubkan seperti biasa. Jika suhu turun dari masa ke masa dan keadaan kembali normal, batu karang akan dapat meremajakan - bersilang.

Pierre Constant ialah pengarang buku meja kopi 1998 Manus, Pulau Admiralty – Lost World Of The Titans (PNG) and berjalan Pengalaman Hidup Calao. Hubungi beliau di calaolife@yahoo.com. Ketahui lebih lanjut tentang liveaboard FeBrina.

