Rekod jatuh dalam kulit karang keras GBR

Penyelam masih boleh menemui banyak karang keras yang menarik di Terumbu Karang Penghalang Besar Australia berbanding dengan banyak bahagian dunia, tetapi ia adalah trend asas yang membimbangkan para saintis.

Litupan karang tegar di seluruh GBR telah menurun dengan ketara daripada paras tinggi beberapa tahun kebelakangan ini dan kembali kepada paras purata jangka panjang yang hampir - menekankan betapa tidak menentu keadaan telah menjadi, menurut laporan tinjauan tahunan terkini yang dihasilkan oleh Institut Sains Marin Australia (AIMS).

GBR mengalami penurunan tahunan terbesar dalam tutupan karang di dua daripada tiga wilayahnya (utara, tengah dan selatan) sejak AIMS mula memantau 39 tahun lalu.

Pemutihan separa dan kematian pada koloni Platygyra di kawasan tengah (AIMS LTMP)

Ini didorong terutamanya oleh tekanan haba yang disebabkan oleh perubahan iklim yang membawa kepada kematian karang daripada peristiwa pelunturan besar-besaran 2024, tetapi juga oleh kesan taufan dan wabak bintang laut mahkota duri.

Di kawasan utara penutupan karang menurun sepanjang tahun sebanyak hampir 25% hingga 30%; wilayah tengah menyaksikan penurunan yang lebih kecil 13.9% kepada 28.6% dan litupan wilayah selatan turun sebanyak 31% kepada 26.9%.

Di luar asas yang tinggi

“Kerugian rekod tahun ini dalam litupan karang keras datang daripada asas yang tinggi, terima kasih kepada rekod tertinggi beberapa tahun kebelakangan ini,” kata ketua Program Pemantauan Jangka Panjang AIMS, Dr Mike Emslie. “Kami kini melihat peningkatan turun naik dalam tahap litupan karang keras.

Dr Mike Emslie (AIMS LTMP)

"Ini adalah fenomena yang muncul sejak 15 tahun lalu dan menunjukkan ekosistem di bawah tekanan. Kami telah melihat litupan karang berayun antara rekod terendah dan rekod tertinggi dalam masa yang agak singkat, di mana sebelum ini turun naik adalah sederhana.

"Litupan karang kini berada hampir dengan purata jangka panjang di setiap rantau. Walaupun Great Barrier Reef berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding kebanyakan terumbu karang lain di dunia berikutan peristiwa pelunturan karang besar-besaran global, impaknya adalah serius."

Daripada 124 terumbu karang yang dikaji, 77 merekodkan 10-30% litupan karang keras, 33 terumbu 30-50% dan hanya dua yang mempunyai lebih daripada 75% litupan. Dua terumbu mempunyai litupan kurang daripada 10%.

Penyelam terlibat dalam tinjauan terumbu (AIMS LTMP)

Terumbu karang yang didominasi oleh Acropora spesies adalah antara yang paling teruk dilanda pelunturan karang besar-besaran dan dua taufan, kata Emslie.

“Kami telah berkata pada masa lalu bahawa batu karang ini adalah yang paling cepat tumbuh dan merupakan yang pertama pergi, kerana ia mudah terdedah kepada tekanan haba, taufan dan merupakan makanan kegemaran sulaiman mahkota duri, dan keputusan tahun ini menggambarkannya.

Serangan bintang laut mahkota duri masih pada tahap wabak di beberapa terumbu di selatan GBR, termasuk Pulau Tern (AIMS LTMP)

"Ini juga kali pertama kami melihat kesan pelunturan yang besar di wilayah selatan, yang membawa kepada penurunan tahunan terbesar sejak pemantauan bermula."

Pemutihan beramai-ramai tahun lalu, sebahagian daripada acara global yang bermula di Hemisfera Utara pada 2023, adalah yang kelima dalam GBR sejak 2016 dan mempunyai jejak terbesar setakat ini, dengan pelunturan tinggi hingga melampau di ketiga-tiga wilayah.

Pemutihan kecil telah direkodkan pada beberapa terumbu di seluruh GBR utara, seperti koloni Acropora ini di Lagoon Reef (AIMS LTMP)

"Tahun ini terumbu Australia Barat juga mengalami tekanan haba yang paling teruk dalam rekod," komen Ketua Pegawai Eksekutif AIMS Prof Selina Stead. “Ini kali pertama kami melihat satu peristiwa pelunturan menjejaskan hampir semua terumbu karang di Australia.”

Peristiwa sedemikian menjadi lebih sengit dan kerap, katanya, seperti yang dibuktikan pada 2024 dan 2025, kali kedua dalam sedekad terumbu itu mengalami pelunturan besar-besaran dalam dua tahun berturut-turut.

“Keputusan ini memberikan bukti kukuh bahawa pemanasan lautan, yang disebabkan oleh perubahan iklim, terus memacu kesan yang besar dan pantas kepada komuniti terumbu karang.

Kerja lapangan di Great Barrier Reef (AIMS LTMP)

"Masa depan terumbu karang dunia bergantung pada pengurangan pelepasan gas rumah hijau yang kuat, pengurusan tekanan tempatan dan serantau, dan pembangunan pendekatan untuk membantu terumbu menyesuaikan diri dan pulih daripada kesan perubahan iklim dan tekanan lain."

AIMS' 2025 Program Pemantauan Jangka Panjang mengukur arah aliran dalam status komuniti karang GBR, dan yang terkini ringkasan tahunan melaporkan hasil tinjauan terumbu dari Ogos 2024 hingga Mei 2025, dan menilai kesan peristiwa pelunturan besar-besaran 2024.