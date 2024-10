Ustica: Permata menyelam Sicily

PENELOPE GRANYCOME mengenali Sicily tetapi tidak pernah mencuba selam skubanya – perjalanan ke pulau kecil di luar pantai utaranya memberinya peluang untuk mengetahui sebab ia mendapat penilaian tinggi

Pulau Ustica mungkin tidak dikenali oleh penyelam UK tetapi menyelam di perairannya baru-baru ini seperti menemui permata yang belum ditemui, pemandangan laut gasing biru yang berkilauan disertai dengan topografi dramatik, gua, berenang-through dan banyak ikan - hasil daripada Warisan gunung berapi Ustica dan statusnya sebagai rizab marin dilindungi Itali yang pertama sejak 1986.

Ketibaan di pelabuhan (Penelope Granycome)

Sebagai pencinta Sicily, saya sering melihat pulau itu turun ke Palermo, dan gembira apabila saya membaca tentang biodiversitinya dan kemungkinan menyelam yang diberikannya. Sicily menawarkan bangkai kapal, gua dan runtuhan bawah air yang mencabar dan Ustica, dengan daya tarikan, kemudahan dan layanan mesranya, nampaknya tempat yang sesuai untuk mula menerokai dunia bawah airnya.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-beg.

Di tempat pendaratan yang indah, saya ditemui oleh Claire, salah seorang pemilik Orca Diving Ustica, pusat menyelam 5* PADI, dan Salvo, pemilik hotel Sogni Nel Blu tempat saya menginap.

Penerbangan perlahan-lahan di dalam bandar… (Penelope Granycome)

…menuju ke arah pusat selam (Penelope Granycome)

Selepas daftar masuk pantas, ia adalah berjalan kaki singkat menyusuri salah satu daripada banyak anak tangga yang cantik ke pusat menyelam untuk pengenalan dan persediaan peralatan. Pemilik bersama Davide memberitahu saya tentang Kawasan Perlindungan Marin (MPA) pulau itu, yang meliputi kira-kira 15km garis pantai dan dibahagikan kepada tiga zon.

Zon A seluas 60 hektar yang agak kecil adalah zon larangan ambil manakala Zon B dan C, masing-masing meliputi kira-kira 8,000 hektar, masing-masing adalah kawasan rizab am dan separa.

Untuk menggambarkan bandar kecil tunggal itu sebagai menawan adalah suatu yang meremehkan. Kebanyakan restoran terletak beberapa minit dari hotel dan laluan telah ditetapkan untuk menerokai seluruh pulau.

Berkumpulan untuk menyelam

Keesokan paginya, selepas bangun dengan pemandangan pelabuhan yang menakjubkan dan kopi dan croissant yang lazat di kafe Salvo, saya bertemu dengan pemandu dan penyelam lain di Orca. Semua orang dikumpulkan selama 8 pagi dan 11 pagi selaman dengan pemandu mereka, bahasa yang dilindungi ialah bahasa Inggeris, Perancis, Jerman dan Itali.

Bersedia untuk pergi menyelam (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and regs to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Kami bergolek ke dalam air 29°C dan keterlihatan kristal, dan penyelaman pertama di Punta Galera tidak mengecewakan.

Ustica telah dicipta sejuta tahun yang lalu daripada letusan bawah air yang berterusan dan siri proses yang berterusan (termasuk letusan besar terakhir 130,000 tahun yang lalu serta tenggelam daripada lelehan kutub) yang telah membentuk topografi.

Batu seragam basaltik yang dibentuk oleh lava yang menyejukkan dengan cepat adalah ciri, dan kami berenang keluar dan balik di sepanjang tali pinggang batu untuk diberkati dengan pemandangan barakuda, amberjack, moray dan yang luar biasa. Aplysiida arnab laut, seekor slug laut gergasi yang terbang dengan anggun di dalam air dan mendapat namanya daripada badak sumbu comel seperti telinga arnab.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Turut menarik ialah tabiat mengawan arnab laut – sebagai hermafrodit, mereka mengawan dalam satu barisan atau kumpulan yang panjang. Davide menyebut takhayul nelayan Mediterranean lama yang secara tidak sengaja menyentuh arnab laut mengakibatkan kebotakan. Nama Latin bagi Aplysia depilans varieti bermaksud arnab laut depilatory.

Selepas perubahan tangki cepat dan selang permukaan dengan banyak air, teh ais dan makanan ringan, kami menuju ke utara pulau dan tapak Secca della Colombara, yang mungkin diterjemahkan dari Sicily sebagai "cetek merpati", di mana ombak menghempas beting Dove Rock.

Di bawah rumah api di Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Jatuh ke puncak dan menuruni tembok landai hingga 30m membawa kepada Ustica Wreck, pemandangan dramatik kapal komersial yang karam pada tahun 2005 selepas melanggar beting. Berbaring di sisinya, ia memberikan latar belakang kepada beberapa ikan besar yang termasuk kerapu gelap dan kerapu botol. Davide juga melihat seekor siput payung dan ikan kala jengking di sana.

Menakjubkan Astroides Batu karang oren menyerlah dengan warna biru, dan seluruh tapak terbukti menjadi syurga bagi pengesan spesies.

Selepas pagi yang begitu indah dan dua kali menyelam yang agak dalam, sudah tiba masanya untuk berehat, kemudian kopi dan gula-gula Sicily di dataran, dan kemudian saya menyertai semua penyelam dan pemandu lain untuk aperitivo matahari terbenam.

Gorgonian merah

Hari baharu membawa penyelaman awal di Punta dell'Arpa di selatan pulau itu. Ia adalah tapak yang indah, menawarkan peluang untuk menangkap kedalaman dan melihat gorgonian pada kira-kira 34m.

Gorgonian merah yang menutupi batu-batu besar dan berenang-melalui madrepori karang berbatu sangat menggembirakan. Orca membawa pelajar AOWD dan Deep Specialty ke sini untuk kedalaman terlindung dan pemandangan yang indah.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa berada di sebelah, taman permainan terowong dan laluan renang yang ketat, salah satunya pada 27m. Menjadi selesa adalah penting, kerana tidak lama lagi anda meninggalkan satu daripada satu lagi untuk masuk.

Pemandu kami Alex membawa kami melalui beberapa kali berenang sebelum naik ke ngarai. Seluruh tapak ini kaya dengan biodiversiti, dengan sebuah gua yang mengandungi madrepores dan a petrosia span yang menjadi gelap apabila terdedah kepada matahari. Lobster selipar dan belut moray semuanya boleh ditemui di sana, dan kami melihat satu lagi kerapu besar.

Topografi bawah air berbatu (Fanny Floirat-Lohyer)

Hari terakhir

Hari terakhir adalah sangat istimewa, dan sekilo turun untuk menyempurnakan keapungan saya untuk menyelam awal yang ilahi di Grotta della Pastizza, nama itu berasal dari batu berbentuk pastri di permukaan.

Menyelam ini pada mulanya melalui tiga daripada empat gua cetek, muncul di dalam satu gua di mana cahaya belang-belang mengalir. Dihiasi dengan patung santo penaung pulau itu, San Bartolicchio, ketenangan bilik itu membuatkan kami terdiam.

Kami kemudian menjatuhkan tembok yang kaya dengan kehidupan dan satu lagi kerapu coklat besar hingga kira-kira 25m. Tapak ini juga digunakan untuk menyelam malam untuk melihat belut dan krustasea serta arnab laut, sotong, sotong dan bogel.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Terakhir tetapi yang paling penting ialah perjalanan RIB yang menggembirakan ke tapak Ustica yang paling terkenal, Scoglio del Medico, atau Rock of the Doctor.

Untuk menampung semuanya memerlukan beberapa kali penyelaman. Kami turun ke dalam gua yang dikenali sebagai Grotta della Balena, kerana satu bukaan menyerupai mulut ikan paus, dan sebaik masuk ke dalam gua yang lebih kecil untuk melihat empat kerapu berbaris seperti jawatankuasa penerimaan.

Sebaris kerapu gelap (Fanny Floirat-Lohyer)

Ini adalah satu lagi syurga untuk hidupan marin, termasuk ketam, scorpionfish dan nudibranch, dengan banyak perkara untuk ditemui jika anda mempunyai masa.

Selepas menyirip ke bawah terowong sejauh kira-kira 30m, ia membiru untuk pertunjukan ikan ajaib di puncak, berkilauan dengan barakuda, ambarjack, kerapu belang dan arnab laut.

Penelope bersama krew Orca Diving Ustica

Keenam-enam penyelaman ini, yang berhutang budi kepada perlindungan yang diberikan oleh rizab dan warisan gunung berapi Ustica, akan sentiasa bersama saya. Selepas selamat tinggal, ia kembali ke Palermo, dengan kegembiraan selepas menyelam yang tidak perlu dijelaskan kepada penyelam lain.

FAIL FAKTA Harga di Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Juruselam and equipment rental are available. . Sogni Nel Blu hotel menawarkan bilik dari 2-30 malam - penginapan dua malam kos dari 160 euro setiap bilik (dua perkongsian) termasuk pemindahan ke dan dari pelabuhan. Penerbangan ke Palermo tersedia dari kebanyakan lapangan terbang London dan mengambil masa kurang daripada tiga jam, dari £56 pergi balik (Ryanair). Talian Liberty menjalankan hydrofoil dari Pelabuhan Palermo ke Ustica dari 24-37 euro setiap lintasan.

