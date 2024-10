Bagaimana kami menemui makhluk yang baru di Cayman

Penyelam terkenal Britain dan penulis-jurugambar LAWSON WOOD dan LISA COLLINS menemui sesuatu yang tidak dijangka semasa bekerjasama untuk menggambarkan sebuah buku baharu. Lawson menerangkan

Setelah tinggal di Cayman Brac selama bertahun-tahun sebelum kemudian kembali ke Scotland, dan menulis beberapa buku di Kepulauan Cayman, saya telah didekati oleh Bloomsbury Publishing untuk menulis dan menggambarkan dengan gambar sebuah buku baharu: Panduan Pengenalan Hidupan Marin ke Caribbean; Florida; Kepulauan Teluk dan Atlantik barat.

Melanjutkan ke timur sejauh Bermuda dan Barbados, ini akan menjadi yang ketiga dalam siri buku ID yang telah saya lakukan untuk syarikat itu (yang pertama adalah di Mediterranean dan yang kedua di Laut Utara & Selat Inggeris).

Buku ID hidupan laut baharu dalam perancangan

Ia kelihatan agak sukar tetapi saya tahu dari masa saya di Kepulauan Cayman bahawa mereka adalah pangkalan yang sempurna untuk menerokai seluruh Caribbean.

Saya telah pun menerbitkan panduan menyelam ke Bermuda, Trinidad & Tobago, AS & British Virgin Islands, Cozumel dan Yucatan dan Bahamas, dan dalam proses itu telah mengumpulkan sejumlah besar bahan fotografi pada ikan bertulang, jerung dan pari, rumput laut, alga dan invertebrata – krustasea, echinodermata, moluska, span dan cacing.

Rakan baik saya Prof Mary Wicksten dari Texas A&M University pada masa lalu telah membantu mengenal pasti krustasea aneh untuk saya, jadi wajarlah saya meminta kepakaran beliau sekali lagi dalam usaha saya untuk menjadikan buku baharu itu selengkap mungkin.

Saya juga menghubungi rakan baik yang lain, Lisa Collins dari Capture Cayman, untuk bertanya sama ada dia mempunyai gambar haiwan yang dia tidak pasti. Sebenarnya, apa yang saya minta dia adalah gambar apa-apa perkara pelik!

Lisa menarik keluar semua perhentian dan, walaupun jadual kerjanya sangat sibuk, dapat menghantar saya pelbagai jenis ikan dan invertebrata yang menakjubkan, kebanyakannya tidak pernah saya lihat sebelum ini.

Satu lagi gambar Lisa Collins tentang 'udang' yang tidak dikenali

Pilihannya termasuk pike blennies; dusun bertopeng; beberapa jenis Elysia slug laut; udang, siput – dan seekor makhluk yang sangat ingin tahu yang menyerupai udang dan jelas sekali merupakan ahli keluarga super krustasea.

Tersilap udang

Gambar Lisa telah dihantar kepada Prof Wicksten, yang dapat mengenal pasti makhluk itu. Dia juga menjadi sangat teruja untuk mengetahui bahawa spesies itu tidak pernah difoto atau dirakam di Caribbean sebelum ini, apatah lagi di Kepulauan Cayman.

Bahawa ia pada asalnya telah disalah anggap sebagai sejenis udang tidaklah menghairankan kerana rupanya agak seperti udang, walaupun anda mungkin perasan bahawa cheliped (cakar) terbesar mempunyai cangkuk yang berbeza di hujungnya.

Prof Wicksten menjalankan penyelidikan lanjut, dan mendapati bahawa salah seorang rakannya sebenarnya mempunyai spesies yang direkodkan dari Cuba hanya sebentar tadi.

Terdapat dua spesies lain dalam yang sama Pagurotanais kumpulan keluarga: P bouryi and P guitarti, walaupun sebelum ini mereka hanya pernah direkodkan dari Atlantik barat laut. Bentuknya sangat mirip dengan makhluk yang ditemui oleh Lisa di Cayman, jadi mungkin terdapat kemungkinan salah pengecaman, tetapi Prof Wicksten berkata bahawa ia secara asasnya dikenal pasti oleh cakar.

Walau bagaimanapun, tiada rekod Caribbean mengenainya, jadi apa yang Lisa gambarkan adalah spesies baru sejauh Kepulauan Cayman berkenaan. Makhluk itu dikenal pasti secara positif sebagai isopod kediaman tiub, Pagurotanais largoensis.

Pandangan Pagurotanais largoensis lebih dekat

Sifat agresif

Isopod marin ini sebelum ini telah direkodkan hanya dari luar pesisir utara-timur Pasifik, dan kemudiannya juga ditemui di sepanjang pantai Florida luar pesisir, di mana ia diketahui mendiami tiub cacing tiub lama dan cengkerang gastropod kecil.

Sangat sedikit yang diketahui tentang spesies itu, dan gambar Lisa adalah bukti yang cukup untuk mengesahkan kepada dunia saintifik marin bahawa ia wujud di perairan Cayman.

Dia telah terserempak dengan haiwan kecil itu semasa mencari cabang nudi di antara daun alga yang sering ditemui di tompok berpasir di tapak menyelam di sekitar Cayman. Dia juga menyedari sifat agresif mereka, kerana mereka bergaduh sesama sendiri dan memberi makan dengan banyak.

Mengambil gambar mereka telah terbukti bermasalah kerana seberapa cepat mereka bergerak dan betapa kecilnya mereka. Lisa menyangka mereka adalah spesies udang, dan kagum apabila mengetahui bahawa ia adalah isopod yang tidak diterangkan di perairan Cayman sebelum ini.

For any diver interested in finding these critters, Lisa is available for shore-dive guiding to show you where they are. As an fotografi bawah air pengajar, she can also help you to photograph them. For more information, please visit Tangkapan Cayman.

