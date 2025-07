Penyelam teknologi menemui kapal penjelajah RN terakhir WW1 yang hilang

The last undiscovered Royal Navy cruiser of World War One has been found “remarkably intact” in the North Sea and dived by the ProjectXplore international team.

Penyelam teknikal, dari UK, Jerman, Belanda, Poland dan Sepanyol, dapat mengenal pasti HMS secara positif Nottingham hampir 100km dari pantai timur laut England pada kedalaman 82m. Ini mengikuti penyelidikan meluas ke dalam bahan arkib di UK dan Jerman.

Sebahagian daripada nama kapal di buritan (Steffen Scholz)

Bangkai kapal penjelajah itu dipusingkan 45° ke pelabuhan dengan haluannya menghadap ke utara, naik di tempat 8-10m dari dasar laut. Senapang dan kebanyakan struktur super kekal di tempatnya dan keadaan umum pemeliharaan digambarkan sebagai 'cemerlang', kecuali haluan yang rosak.

Kapal perang itu adalah salah satu daripada beberapa kapal penjelajah ringan kelas Bandar Tentera Laut Diraja, yang direka untuk penempatan bebas jarak jauh dan sering berkhidmat sebagai peninjau mendahului kapal perang Armada Besar.

Sister-cruiser HMS Lowestoft, menunjukkan konfigurasi corong kelas Bandar yang tersendiri

Seorang veteran pertempuran WW1 penting di Heligoland Bight, Dogger Bank dan Jutland, HMS Nottingham telah ditorpedo dan ditenggelamkan oleh kapal selam itu U-52 pada 19 Ogos 1916, semasa percubaan terakhir Armada Laut Tinggi Jerman untuk menolak melintasi Laut Utara ke England.

Tiga puluh lapan pelaut telah hilang semasa pertemuan itu. Kapten, 20 pegawai dan 357 anak kapal telah diselamatkan oleh kapal pemusnah.

Berbulan-bulan persiapan

ProjectXplore mengatakan bahawa banyak percubaan yang tidak berjaya telah dilakukan untuk mencari bangkai kapal sepanjang abad yang lalu.

Selepas kira-kira lapan bulan penyediaan pasukan, menggunakan bot sewa Jacob George diterajui oleh Iain Easingwood daripada MarineQuest keluar dari Eyemouth, menemui bangkai kapal pada 22 April tahun ini, meneruskan tinjauan susulan dua hari kemudian. Mereka menggunakan sonar imbasan hadapan dan sisi serta bunyi gema rasuk tunggal.

Imbasan HMS Nottingham (ProjectXplore)

Dimensi kapal dapat dilihat sepadan NottinghamPanjangnya 139m dan rasuk 15m. Rehat jelas kelihatan di hadapan jambatan, dan empat corong dan derik buritan kelihatan serta sembilan meriam 7 inci sepanjang 6m.

Bangkai itu terletak jauh lebih dekat dengan kedudukan bunuh yang dilaporkan oleh U-52 daripada yang berlaku kepada akaun British tentang kedudukan tenggelam.

Rebreather menyelam

Pada 16 Julai, pasukan 10 orang menyelam bangkai kapal untuk mendokumentasikannya fotografi, fotogrametri, video dan tinjauan garisan. Para penyelam menggunakan penyembur dan DPV JJ-CCR konfigurasi GUE.

Mereka menjumpai nama kapal timbul di bahagian atas buritan, di sebelah pintu masuk dengan pemandangan ke kabin harian kapten.

Mencari nama kapal (Rogier Visser)

Decking kayu (Steffen Scholz)

Dek kayu kekal di belakang dan di tengah-tengah kapal, dengan davit berbaring di geladak dan capstan serta rantai masih terpasang. Senapang 6in boleh dilihat dengan peluru yang tidak digunakan disusun di sebelah mereka.

Salah satu senjata api (Steffen Scholz)

Penyelam di sebelah pistol (Steffen Scholz)

Joe Colls-Burnett mengukur salah satu senjata api (Steffen Scholz)

Di buritan, tiga paip hawse dapat dilihat, dan sauh kedge terletak di dasar laut dengan rantainya dipanjangkan. Di bahagian pelabuhan di belakang jambatan, penyelam terserempak dengan plat putih yang mengandungi lambang mahkota biru Tentera Laut Diraja dan motif buritan dan layar.

Kedge-anchor dalam paip hawse (Steffen Scholz)

Kedge sauh di dasar laut (Steffen Scholz)

Jambatan itu telah jatuh ke hadapan dan ke pelabuhan, dan pasukan itu dapat mengesan telegraf revolusi enjin di kawasan ini. Empat corong dalam konfigurasi 'Bandar' tersendiri mereka juga terletak.

Jambatan dan dandang jatuh ke bahagian pelabuhan bangkai kapal (Steffen Scholz)

Telegraf revolusi enjin (Steffen Scholz)

Tiga torpedo

Pemecahan jelas ke hadapan jambatan itu sepadan dengan laporan mengenai dua letupan awal di bahagian pelabuhan antara sekat kedap air yang menyebabkan semua kuasa pada kapal itu terputus.

Kapten Charles Miller telah cepat menopang salah satu sekat untuk memastikan kapal itu tetap terapung dan meluangkan masa untuk kebanyakan anak kapal untuk membersihkannya.

Porthole (Steffen Scholz)

Torpedo ketiga telah melanda di bahagian pelabuhan 25 minit selepas dua serangan pertama, menyebabkan kapal itu terhempas dengan kuat ke pelabuhan dan tenggelam lebih awal. Nottinghampenembak 's dilaporkan telah terus menembak ke arah U-52 sehingga dia tenggelam.

“HMS Nottingham tidak diragukan lagi kapal penjelajah kelas 'Bandar' yang dipelihara terbaik di dunia," kata laporan penyelam itu. Kebanyakan kapal lain dalam kelas itu telah dijual dan dipecahkan pada tahun 1940-an.

"Keadaan pemeliharaannya adalah bukti pembinaannya yang teguh, dan fakta bahawa torpedo itu melanda kawasan yang hampir sama, serta kedalaman relatif dan sifat tapak yang tidak terganggu."

Pasukan penyelam teknikal dan kapten antarabangsa ProjectXplore Iain Easingwood (Dominic Willis)

Penyelam projek ialah Dan McMullen dan Leo Fielding, yang menyelaraskan projek itu, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson dan Andrzej Sidorow.

Fielding dan McMullen telah menyediakan a laporan terperinci mengenai penemuan itu, dan Tentera Laut Diraja telah dimaklumkan. Ikuti ProjectXplore di Instagram or Facebook.

